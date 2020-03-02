受制年假干擾，長興（1717）1月營收23.4億元，月減32.49％，年減31.24％，自結單月營業利益4608萬元，稅前獲利3771萬元，月減83.76％；以股本124.03億元推算，每股稅前盈餘0.03元。

長興公告大陸最後一工廠長興化學（天津）也於2月24日正式復工，大陸14座基地運作動能就位推進。市場推估，大陸湖北以外PCB工廠復工率約5至8成，中國最壞狀況已過，隨復工率回升，第2季營運將好轉，有利長興旗下重要乾膜光阻營運推進。

長興全球共24座廠，除中國外，台灣及日本均有3座，泰國、美國、馬來西亞、義大利各1座；合成樹脂營收佔比53％、電子材料30％、特用材料16％；其中30％電子材料以PCB原料乾膜光阻佔比最高、超過9成。

長興為全球乾膜光阻的領導廠商之一，市佔率約34％，主應用印刷電路板（PCB）。因新冠肺炎衝擊，長興PCB廠客戶復工進度趨緩，長興大陸廠區也在2月下旬相繼復工，2月營收表現勢必受阻拖累。

分析師指出，台灣電路板廠產值中約有63％在大陸生產，35％在台灣生產；中國據點主集中在江蘇省及廣東省，其他省份則包括湖北（黃石、仙桃）、四川重慶、遼寧河口及河北秦皇島。

目前大陸工廠陸續復工，惟短時間內還難回復到正常水準，仍有上游缺料、生產缺工、下游無法出貨等人貨斷流隱憂，市場推估第2季營運有望好轉，但新冠肺炎疫情擴散至歐美國家，需求衝擊是否擴大，仍須密切追蹤。

(工商 )