因應新冠肺炎疫情，高雄市府今（2）日召開防疫會議後，決議一旦達到停課標準，將針對高中以下學校啟動遠距教學。另也將推出「防疫計程車」，最快這周上路，而高市現有近千位居家檢疫及居家隔離者，市府將準備2、3000份居家隔離包。

高雄市長韓國瑜表示，如果疫情持續擴散，教育局相關所屬的每一個學生受教權，不能夠受到影響，因此請教育局立刻規畫高中以下的學生遠距教學欠缺不足的部分，未來若碰到颱風等重要災害，就可以實施遠距教學。

教育局長吳榕峯指出，除盤點現有的教材外，目前已與3家出版社接觸，其中1家已談妥，另兩家正在接洽，所用教材可供上網學習。再者是，網路部分也與中華電信洽談中，目前35萬名高中以下的學生中有2.7萬人沒有網路可用，市府將排除萬難提供學習資源給學生。

衛生局長林立人表示，目前已請交通局協助招募「防疫計程車」，未來協助居家檢疫或居家隔離對象，假設除了發燒或有呼吸道症狀以外等身體狀況需要到院，將提供防疫計程車載送，初步需要個位數的車輛，最快這周可以啟動。

民政局長曹桓榮則指出，高市各類活動特別是宗教，若在室內100人以上、室外1000人以上，會建議暫緩，「能延期就延期，能夠暫停就暫停」，若不得已必須辦理，希望配合衛生局給大家的8項防疫措施。另針對宗教團體的平安宴、羅漢餐或者大鍋飯必須共同餐食的部分，希望改為提供個人便當或個人餐飲，避免群聚感染的可能。

(中時 )