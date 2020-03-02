40歲女星艾莉絲(本名曾莉婷)2011年嫁給日籍老公荒木留以，生下一女Lily梨梨醬，豈料3年前低調離婚，之後帶著女兒到巴黎創業的她，又遇上感情上的第2春，2017年底宣布嫁給英國外交官馬培迪，隔年更為他產下一子「威廉弟」。但她1日在社群網站哀怨表示：「帶2歲的小孩出門其實很累很累」。原來是前3天連續假期的關係，「連假之後父母只剩下半條命，來賓掌聲鼓勵鼓勵」！艾莉絲的留言意外戳中不少爸媽的心聲。

威廉弟活力十足，艾莉絲無奈表示，「帶2歲的小孩出門其實很累很累」。（圖／ Facebook）

艾莉絲無奈表示，帶2歲的兒子出門時，真的很累，「因為這個年紀，好好講也聽不懂，用罵的也不會怕。太累或太餓就一直哭鬧，一點小事不如意就開始尖叫。吃飯要用餵的，走路要用抱的因為會一直亂跑」！

不只這樣，如果稍微不留神，很容易就悲劇發生，艾莉絲就列舉出曾經發生過的真實案例，「例如把爹地的啤酒打翻、把姐姐的玩具弄壞、把媽媽的手機摔到地上…。亂玩飯店裡的電話、牆上掛的壁畫、在窗簾和桌子底下躲貓貓。在飛機上到處亂跑、遇到亂流哭鬧不已、塞車時想掙脫安全座椅跟媽媽討抱抱…」。

艾莉絲2011年嫁給日籍老公荒木留以，生下女兒梨梨醬。（圖／ Facebook）

艾莉絲一想到這些往事，仍不禁倒抽一口氣，儘管每次帶小孩出門都比工作還累，但她和老公仍希望兒子能學著適應家人的生活步調，「而不只是我們配合他」。雖然偶爾會希望兒子快點長大，仍會捨不得，「因為過來人都知道，2歲這個時候真的很可愛」。

艾莉絲放完連假「只剩半條命」，稱「比工作還累」。（圖／ Facebook）

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(中時電子報)