新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，造成各國人心惶惶，為自保紛紛瘋搶口罩，還有人擔心起民生物資短缺情況，進而引起一波囤貨潮，包括日本、韓國、香港、美國、義大利、德國等多國，相繼出現搶購衛生紙的現象，甚至在日本公廁內，竟然還得將衛生紙「加鎖」，以防止被偷走。

有名日本網友在推特上貼出一張照片，畫面中可以看到，日本公廁的衛生紙竟然被繫上鐵鍊，還扣起密碼鎖牢牢防護，這種防盜方式引發網友熱烈討論。其實現在日本有許多店家都貼出標語，呼籲大家不要將店家提供的衛生紙拿走，可見衛生紙在各國都成了相當珍貴的物資。

照片曝光後也引來台灣網友熱議，紛紛留言表示，「原來日本人也會幹這種事」、「密碼鎖還是可以偷啊」、「花點時間整卷偷完好像也是可以」、「大媽精神無敵」、「要偷也是抽光就好，真的防君子不防小人」、「突然發現日本人台灣化了」，也有網友驚訝的直呼，「恐慌比病毒更致命…」。

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(中時電子報)