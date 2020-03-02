新冠肺炎疫情嚴峻，新北市長侯友宜防疫措施屢屢早在中央前「超前部署」，從最早要求中央一級開設，到今天做出最壞準備最好打算，將新店社會住宅預定地規畫為一旦「清空醫院」時，醫療人員暫住居所空間，相較之下，中央的確該思考前部署的具體作為。
新冠肺炎全台確診邁入第41例，回顧疫情發展之初，全台發生口罩之亂，侯友宜即前往便利商店物流中心、實體店面視察，多次將第一線的真實情況回報給中央，今再度向中央建言，2個口罩根本不夠用，將最真實的一線情況回報中央。
另外，中央政府月前宣導健康的人不用戴口罩，但侯友宜仍強調密閉空間、人潮眾多需戴口罩，自己搭乘捷運也身體力行戴口罩，從非法外籍看護確診案例來看，該看護確診前搭乘公車全程配戴口罩，就是最好的案例，避免傳染給更多民眾。
侯友宜在中央尚未一級開設前即多次建議，要提升為一級開設、超前部署，如今，發生醫院內群聚感染，市府早已規畫清院計畫、醫療人員防疫需求暫住居所準備空間，為封院預作準備。
超前部署並非口號，而是做好最壞打算，爭取時效、備妥資源，如今新北市政府已預做各項因應措施，中央不該再提「嚴守國門」等口號式宣傳，具體的中央級防疫措施，才是民眾想知道的。
(中時 )
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