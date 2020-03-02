新北市政府規畫新店央北青年社會住宅作為未來因應醫療人員防疫需求暫住居所準備空間，新北市長侯友宜2日上午前往視察。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市長侯友宜防疫措施屢屢早在中央前「超前部署」，從最早要求中央一級開設，到今天做出最壞準備最好打算，將新店社會住宅預定地規畫為一旦「清空醫院」時，醫療人員暫住居所空間，相較之下，中央的確該思考前部署的具體作為。

新冠肺炎全台確診邁入第41例，回顧疫情發展之初，全台發生口罩之亂，侯友宜即前往便利商店物流中心、實體店面視察，多次將第一線的真實情況回報給中央，今再度向中央建言，2個口罩根本不夠用，將最真實的一線情況回報中央。

另外，中央政府月前宣導健康的人不用戴口罩，但侯友宜仍強調密閉空間、人潮眾多需戴口罩，自己搭乘捷運也身體力行戴口罩，從非法外籍看護確診案例來看，該看護確診前搭乘公車全程配戴口罩，就是最好的案例，避免傳染給更多民眾。

侯友宜在中央尚未一級開設前即多次建議，要提升為一級開設、超前部署，如今，發生醫院內群聚感染，市府早已規畫清院計畫、醫療人員防疫需求暫住居所準備空間，為封院預作準備。

超前部署並非口號，而是做好最壞打算，爭取時效、備妥資源，如今新北市政府已預做各項因應措施，中央不該再提「嚴守國門」等口號式宣傳，具體的中央級防疫措施，才是民眾想知道的。

(中時 )