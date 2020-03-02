櫃買今日審議會通過亞洲藏壽司上櫃案 19:372020/03/02 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（2）日召開上櫃審議委員會，審議通過亞洲藏壽司公司（2754）申請上櫃案。 亞洲藏壽司公司主要從事日式迴轉壽司連鎖餐飲業，申請時資本額3億7,873萬元，董事長為西川健太郎，推薦證券商是元大證券及中國信託證券。 亞洲藏壽司公司107年度之營業收入為14億3,591萬元，稅後淨利為1億717萬元，每股盈餘為3.38元。108年前三季之營業收入為14億6,346萬元，稅後淨利為9,627萬元，每股盈餘為2.57元。 (工商 ) #亞洲藏壽司 #營業收入 #稅後淨利 #每股盈餘 #櫃買 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫃買3月兩場講座 延至6月10日、6月17日 04:102020/02/27 證券．權證 亞洲藏壽司上櫃案 3月2日審議 04:102020/02/27 證券．權證 《業績-電纜》華新2019年獲利年減逾7成，每股盈餘0.95元 17:392020/02/27 財經 第一金控2019年稅後淨利193.69億元 歷史新高 18:392020/02/27 財經 外資投信買超股 聚焦 04:102020/03/02 證券．權證 《業績-其他》泰昇去年每股盈餘8.79元，擬配息6.2元 07:442020/03/02 財經 櫃買今日審議會討論亞洲藏壽司上櫃案 09:112020/03/02 財經 《業績-百貨》統一超去年每股盈餘10.14元，擬配息9元 09:092020/03/02 財經 《電子零件》營運審慎樂觀，群電曾國華：全年業績再拚高峰 13:582020/03/02 財經 群電2019營收、獲利同創歷史新高 14:332020/03/02 財經 財經熱門新聞 獨家》華航溫情喊話 呼籲員工共闖新冠難關 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 即時 驚！傳可能放無薪假？群創：目前沒有 - 財經 - 工商 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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