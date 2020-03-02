要成為保險局眼中的「乖寶寶」，壽險業各顯神通。金管會2日公告，2019年新增5+2產業或公共建設投資，達到獎勵標準的壽險公司，22家中僅國泰人壽一家，年增投資10億元以上，得到保險局獎勵，可同時送審二張創新保單，加上國壽在保障型、微型保單的獎勵，國壽從今年3月到明年2月底，最高可同時送審7張保單，為業界最高。

在增加國人保障部分，前六大壽險公司中，僅南山人壽一家達到新契約死亡保額比前一年增加10萬元，近三年成長30萬元，同時平均死亡保額是業界前90％者，共獲得3張創新保單送審的獎勵，即南山人壽3月起的一年內，最高可同時送審5張創新保單。

亦即保險局為南山人壽「平反」，業績去年雖掉到第三名，但其死亡保障是前六大壽險公司中，唯一一家符合保險局期待，增加保額者。另外，新光人壽、富邦人壽則是因為長照險、微型保單達標，各有最高5張保單的獎勵；台灣人壽則是微型保單達標，最高可同時送審4件保單。

保險局為了引導保險公司提高國人死亡保障，推展長照險、年金險、微型保單，及引導保險資金投資5+2產業及國內公共建設，有相關評鑑指標，達標者可獲得送審保單加1件的優惠。

金管會2日公布的得獎名單，符合提高國人保障的共14家公司，即臺銀人壽、保誠人壽、國壽、南山、新壽、富邦人壽、三商美邦人壽、安聯人壽、第一金人壽、合庫人壽、保德信人壽、友邦人壽、法國巴黎人壽及安達人壽。

微型保單達標的公司共六家壽險公司，分別是臺銀人壽、台壽、國壽、新壽、富邦、三商美邦，及四家產險公司臺灣產險、兆豐產險、富邦產險、泰安產險。

但在投資5+2產險及國內公共建設上，只有國壽一家達標，去年新增投資逾10億元以上，其他大型壽險公司連5億元都不到，小型則是要新增1億元且占其可運用資金0.1~0.3％，但亦沒有人達標，保險局表示，有些可能還在評估投資案或尚未正式投入，並不是不投資。

(工商 )