臺灣旅行團赴以色列旅遊，因所搭班機上有其他國家的旅客確診新冠肺炎，入境以色列後被迫中止行程返國。外交部發言人歐江安今天表示，在駐外代表處協助下，專機2日下午返抵臺灣，外交部也第一間將相關資訊同步通報疫情中心做後續必要處理。

歐江安表示，駐以色列代表處於2月28日接獲以色列政府通知，我國旅行團入境所搭乘的土耳其航空班機上有1名其他國家的乘客為「新冠肺炎」確診者，因此以色列基於防疫需求，要求全機人員，包括我國旅行團成員，不分國籍都需要離境。

以色列相關單位並於同（28）日晚間護送我國旅行團共11人至機場搭機返臺。 她說，該旅行團在伊斯坦堡候機期間，我駐土耳其代表處與國人保持聯繫，並得知土耳其航空取消該團原訂返臺搭乘的航班機位後，立即與土耳其航空溝通，要求儘速安排國人搭機返臺。

在駐處努力協調下，土耳其航空同意加派專機協助國人。歐江安指出，該專機已於3月2日下午返抵臺灣。 本案因涉及我國防疫規定，外交部也於第一間將相關資訊同步通報中央流行疫情指揮中心做後續必要處理。

(中時 )