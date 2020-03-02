高雄愛河「愛之鯨」裝置藝術附近街頭，近日被罷韓團體發現有韓粉違規擺攤，Ｗecare高雄直嗆「這個一堆人檢舉依然都沒事的韓粉攤位嗎？一週了，他依然屹立不搖！」、「這座城市真的進入韓粉最大的無政府狀態」。對此，高市觀光局澄清，經查2月21日至29日，未接獲相關檢舉，將派員加強巡檢，一旦查獲立即開單告發。

針對該違規攤販擺攤一事，Wecare貼文批評，請公務員不必替韓國瑜揹瀆職的罪，請觀光局的夫人閨密高官，聽聽真實市民的心聲吧！「我們相信，韓粉攤位依然會屹立不搖」，直到能夠成功罷免韓國瑜、更換市府團隊的那一天。

高市府表示，有關臉書粉絲專頁在3月2日貼文指稱，2月21日至29日愛河愛之鯨裝置藝術旁綠帶，有違規攤販擺攤，遭多人檢舉仍無改善一案，經查自上訴這段時間內，未接獲本市1999市民專線反映或相關檢舉。

觀光局強調，已派局內同仁及保全人員加強巡查，如發現該違規攤販立即勸離，經開立勸導單仍違規者，將依據《高雄市愛河水域管理自治條例》第12條開單告發。如有相關違規事證，也歡迎市民透過1999專線反映或檢舉，並呼籲民眾切勿擅自設攤，以免違法受罰。

(中時 )