以色列政府難產近1年，2日舉行第23屆國會大選，共有29個政黨或黨派聯盟角逐議會120個席次，這是以色列1年內第3次舉行大選，是以色列建國以來首見。但外界對結果並不樂觀，預測不久可能又要舉行第4次大選。

投票在當地時間2日7時（台北時間下午1時）開始22時結束。根據中央選舉委員會公告，全國合格選民約為645萬。另外，選委會還為因新冠肺炎正在接受隔離的5000多名以色列人設置了專門投票站。

以色列第12頻道電視台最新民調顯示，現任總理納坦雅胡領導的右翼「聯合黨」（Likud）預期拿下35個席位，以色列國防軍前總參謀長甘茨領導的「藍白黨」有望獲得33個席位。以色列第13頻道電視台民調顯示，聯合黨與藍白黨勢均力敵，均將獲得33個席位。但也顯示，右翼陣營的聯合黨和中間偏左陣營的藍白黨均無法獲得組閣所需的過半數席次。

以色列是內閣制國家，獲半數以上議席的政黨可單獨組閣。但中小黨派林立，所以以色列歷史上從未出現單一政黨組閣，歷屆政府都是由多個政黨組成的聯合政府。這場選舉將是以色列第三次嘗試打破政治僵局，2019年4月和9月的2次選舉都未能產生明顯勝出者，以致無法籌組多數黨政府和國會，總理也難產，以色列無政府狀態長達近一年。這次改選很可能沒有政黨能脫穎而出，如果政治僵局持續存在，可能又要舉行第4次大選。

(中時 )