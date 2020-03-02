蓮車站今年228連假受新冠肺炎疫情影響，不少民眾選擇自駕走蘇花改，上下車旅客相較去年減1萬人。（許家寧攝）

今年228連假受新冠肺炎疫情影響，加上蘇花改春節甫通車，今年首日選擇自駕南下車潮暴增約去年同期近2倍，收假北返車流至傍晚才紓解，造成台鐵花蓮站今年每天平均遊客跌至2萬多人，與去年同期3萬多人盛況相比，大幅下滑近萬人。

228和平紀念日3天連假結束，以往東部鐵路輸運連假期間經常一位難求，今年部分民眾憂心群聚感染，避搭大眾運輸工具改成自駕，台九線蘇花公路、國道5號車潮令人「出乎意料」車流量增加至5萬4000輛次，較去年的增加9000輛次。

對於新冠肺炎疫情嚴重，出遊民眾卻不減反增；對此公路總局四工處指出，蘇花改連假第一天清晨5時就開始湧現南下車潮，反之收假日尖峰北返車潮則同為每小時約千輛，可能與蘇花改全線通車，民眾因疫情自行駕車，不搭遊覽車、火車，都是車輛增多原因。

同樣台鐵台北、花蓮間車票今年連假不同以往一開放售票就「秒殺」，開賣當天都還有部分座位，花蓮站統計，2月27、28日上下車人數有2萬2000人，2月29日1萬5000人、3月1日收假日近3萬人，但與去年平均3萬4000人，少了約萬人。

台鐵花蓮站表示，蘇花改全線通車後，吸引民眾自駕體驗，加上受到疫情影響，原本預計出國民眾轉往國旅，整體訪花搭乘火車旅客相較去年略減，但收假日當天花蓮站上車人數1萬7000人、下車1萬2000人，尖峰班次仍幾乎滿座。

(中時 )