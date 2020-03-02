因應新冠肺炎疫情發展，新北市長侯友宜今（2）日下午至板橋區祥寶長照中心等4家長照機構抽檢，要求業者超前部署，防止機構感染，侯友宜表示，新北市共有355家長照養護、安養和護理之家，務必做好各項防疫措施和感控隔離，可鼓勵家屬以視訊探望為主，必要時長照機構家屬探訪每次以2人為限，護理機構如有陪病者以1人為限，降低感染風險。

侯友宜抽檢時巧遇1名工作人員正在洗手，便現場抽測洗手七步驟，該名人員完整答出「內、外、夾、弓、大、力、腕」口訣，並現場示範正確動作，侯友宜笑問「這位同仁是不是事先安排好的？」

祥寶長照中心負責人林哲弘表示，在疫情傳出時即已依照市府指示，做好各項防疫措施，包含進出機構均須量測體溫、配戴口罩、噴酒精消毒及確認TOCC等，另在隔離室備好一星期的防疫物資，所有工作人員每日量2次體溫，勤洗手，做好自我健康管理，定時消毒扶手、門把、地板等環境。

另對訪客部份林哲弘說，已建立Line群組及臉書，家屬可透過視訊了解親人狀況；另周一至周六每天下午3至5時，每次以2人、最多30分鐘為限，並在通風良好的會客室進行，禁入照顧區，周日則禁止訪客。

侯友宜表示，新北市共有214家長照機構、141家護理之家，每家都要做好各項防疫措施，尤其工作人員一定要落實勤洗手、戴口罩、定時量體溫和清潔消毒，對於環境空間要分區、分室、分流照顧，也要向家屬溝通，在防疫期間務必以視訊探望為主，避免人群接觸，以保護大家的身體健康。

(中時 )