客家八音與好山好水，是高雄美濃不可或缺的人文風景。（李欣恬攝）

享譽國際的作曲家李元貞，交響曲新作《美濃之道》，以高雄美濃景點獅形頂、獅子頭水圳，以及客家山歌等為靈感，記錄台灣風景，4月初在台首演後，4月下旬將首登全球頂尖、擁有百年歷史的阿姆斯特丹皇家大會堂。

李元貞來自台南，現旅居美國，為了創作，她特地返台，雖然她不是客家人，但過去以客家元素為題材的創作經歷豐富。她表示，「這回實地到美濃，訪問很多客家子弟，創作更為踏實。雖然我不是客家人，但對客家文化，又有多一層認識。」

李元貞表示，她發現一個現象，出生於美濃的客家子弟，對於美濃山水，都有很深的認同感，「當你看見美濃的祖先，是如何照顧子弟，在祠堂裡佈置的每一環，都是在告訴後代子孫，要踏實生活。或是聽見一名農夫親口告訴你，一輩子別無所求，無非就是好好和土地合作，好好耕種，你會獲得很深的觸動。」

但要如何透過西方交響樂，傳達客家音樂精神？李元貞表示，「客家音樂的樂器有鑼、鼓、鈸等，盡量以西方樂器，揣摩那樣的韻味。」

擔任首演的指揮家呂紹嘉，本身也是客家子弟，他表示自己來自竹東，在客家環境成長，客家話講得不錯，祖父曾是客家八音樂團的指揮，非常會唱山歌，「但很可惜的是，我不會客家八音，而客家文化也已慢慢在現代社會中消失，需要透過創作、演奏，不斷和世人分享。」

呂紹嘉表示，他從李元貞作品裡一段高亢的小提琴獨奏，聯想到客家山歌，「那是一種非常直接的方式，讓人聽見屬於台灣的元素。我是一個在歐洲住很多年的人，聽見客家山歌，給了我許多靈感。」

《美濃之道》交響曲，將於4月9日在台北國家音樂廳由NSO國家交響樂團首演後，陸續到荷蘭、英國、瑞士等國巡演。

(中時 )