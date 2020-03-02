無懼疫情逆勢操作，老舊商廈活化拚商機！彰化火車站前地標喬友大廈，3年前易主並籌組管委會後積極整修活化，彰化縣政府城市暨觀光發展處已核准8、9樓申設「百香果商旅」，是全縣首座無人智能商旅，將採平價全自助式經營，預計3月底試營運。

1993年開幕的喬友大樓為地上15樓、地下3樓建築，內有百貨商場、旅館、冰宮、KTV和遊樂場，是站前商圈醒目地標，卻因三度遭祝融、無人管理逐漸荒廢沒落，一度成為髒亂點與治安死角。

城觀處長田飛鵬表示，通過核准申設8、9樓無人智能旅館，包含23間雙人房、24間四人房共47間客房，採用最先進物聯網系統控管，在繳完規費、領牌後，盼營運後能重新帶動站前商機。

商旅負責人、喬友管委會主委蔡進峰表示，原本看好大甲媽、白沙屯媽祖進香潮，商旅規畫在7至9樓、共70間房，無奈新冠肺炎疫情攪局，先開放8、9樓空間，引進最先進的靈知自動化智能櫃台，還有地下停車場，透過APP訂房完成付款可取得電梯和房間兩組密碼，隱密性、安全性十足。

蔡進峰說，目前日租型房價訂在1200元至2000元左右，雖是無人櫃台，但房間採獨立空調，不僅隔壁房菸味進不來，也不擔心疫病透過中央空調傳播，還有清潔人員會定時消毒。除了串聯訂房網，下半年配合晶片身分證更換證件辨識模組時，還將引進現場臨時櫃，除了中、英、日、韓，還將增加越南、印尼語等介面，鎖定站前假日移工等主力客群。

(中時 )