製作手工布口罩的發起人之一「娟媽」親自為罹患罕病微笑天使症候群的女兒小娟戴上布口罩。（謝瓊雲攝）

製作手工布口罩的發起人之一「娟媽」（左）與其他志工們為慢飛天使一一戴上布口罩。（謝瓊雲攝）

彰化家扶發展學園家長和志工們手工製作203份布口罩，讓學園師生們可以安心上課、進出醫院復健治療。（謝瓊雲攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，彰化家扶中心發展學園愛心媽媽與志工們，連日手工趕製口罩，包含罩在一般醫療口罩外的布口罩套、還有可內部抽換不織布的布口罩，合計203個布口罩2日送到，由「娟媽」一一幫慢飛天使們戴上，守護學園師生健康。

彰化家扶發展學園服務約300多名發展遲緩及身心障礙兒童，面對新冠肺炎疫情，口罩成為搶手貨，為了讓學園師生安心上課，家有罕病兒的家長「娟媽」號召友人車縫120份可替換內裡不織布的布口罩，送給園生們和工作人員使用。另外，學園志工星星阿姨也與母親聯手縫製可直接套住醫用口罩的布套83個，延長口罩使用壽命。

娟媽說，帶女兒娟娟就醫卻買不到口罩，但不去醫院又擔心健康狀況惡化，每每透過通訊軟體群組與社工、家長相互告知哪裡可以買到口罩，她深知一罩難求的焦慮和不安，和友人莊茹雯討論後決定合力製作手工布口罩，日前由她負責買布和束帶、兩人合力趕工縫製口罩，捐贈給發展學園，一起守護慢飛天使的健康。

志工星星阿姨則說，學園的慢飛天使除了在學園裡學習成長，長期以來都需要定期到醫院做復健，口罩成為身心障礙兒童進出醫院的必需品，如今口罩難買，她和母親曾鄭秀娥利用下班時間，在家中裁製這批布口罩套，盼讓學園慢飛天使與工作人員在防疫期間都能安心、免煩惱。

(中時 )