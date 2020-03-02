因應新冠肺炎疫情，模里西斯政府今天通報禁止臺灣在內的旅客入境。俄羅斯政府也宣布，自有確診案例國家入境俄國旅客，只要在機場量測體溫出現發燒現象，將送醫院進一步檢查，且強制隔離至少觀察14天。外交部提醒國人注意。

外交部發言人歐江安表示，模里西斯政府通報「國際航空運輸協會」(IATA)網站登載，在入境前14天內曾居住或到訪中國大陸、香港、澳門、伊朗、義大利、韓國及臺灣之所有國籍旅客禁止入境模國，並將密切關注國際疫情發展，隨時採取必要措施，提請國人注意。

在此之前，外交部也提醒國人，若規劃赴模國商旅，事前宜密切注意政府公告資訊，並與航空公司保持密切聯繫。

歐江安指出，模里西斯治安尚稱良好，但在首都路易士港市中心、大灣沿岸之遊客中心、佩雷耶布里及弗萊克等地，針對旅客之竊盜及搶劫案件仍時有發生，建議國人在上述地區應避免夜晚獨自行走於海灘或暗處，尤應避免行經路易士港商業區後街。

由於模國颱風季節為每年11月至翌年5月，颱風可能影響人身安全及造成財產損失，外交部也請國人隨時關注當地媒體報導，遵循有關單位之安全建議。

此外，俄羅斯政府為因應新型冠狀病毒肺炎疫情，也宣布自有確診案例國家入境俄國的旅客，不分國籍，只要在機場量測體溫出現發燒現象，將送醫院進一步檢查，且強制隔離至少觀察14天。

鑒於新冠肺炎疫情迅速發展，各國勢必隨時更新防疫措施，外交部建議國人於赴俄前，先聯繫莫北協駐臺代表處瞭解俄國最新防疫措施，以及聯繫航空公司瞭解最新航班動態，另外在俄停留期間也要配合當地防疫規定。

(中時 )