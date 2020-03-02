前移民署署長吳振吉驚傳已於上月23日病逝，享年77歲，吳振吉生前最為外界熟悉的事，是他任台北市警分局長時，與時任市長的陳水扁交好，後來阿扁當選總統，他也深獲器重，職務三級跳，移民署成立後，他也是首任署長，公職生涯光榮退休。

警大43期畢業的吳振吉，雖長年被外界視為「扁家軍」，仕途順遂，但他也曾遭遇喪女之痛：1994年，北市內湖國小發生1件震驚社會的女老師命案，這位女老師正是吳的愛女，她在學校停車場不幸遭惡徒殺害，案子高懸了8年才破案。破案時，吳一度含淚泣不成聲，痛失愛女多年的傷痛一夕爆發，觀者無不跟著心酸。

2000年阿扁當選總統後，吳振吉從警政署借調總統官邸，擔任內衛室主任，外界當時已將吳視為警界的未來之星，之後，他陸續升任基隆市警局長、航警局局長、境管局局長等。

2007年元月，由內政部警政署入出境管理局、僑務委員會、內政部戶政司、保安警察第1、4、5總隊等整合而成的「內政部入出國及移民署」，首任署長就是吳振吉。

吳振吉的家人在他過世後，遵其遺願不辦公祭、不發訃聞，且懇辭奠儀花籃等，但仍開放各界好友，前往北市民權東路上的會館弔唁致意。

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(中時電子報)