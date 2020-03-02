新冠肺炎疫情延燒，房市是否受衝擊？六都會區公布2月「建物買賣移轉棟數」，交易量合計1萬8040戶，買賣移轉棟數月增16.4％，其中，台中市月增34.6％，中華民國全國商業總會理事長賴正鎰表示，疫情對景氣與房地產影響有限，原本第一季推案，應會推遲到第二季公開，預計520檔期會有一波大推案量上市。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，今年房市受到新冠肺炎疫情影響，但現階段台灣的疫情與鄰近日、韓相比，尚未出現大規模感染，民眾不致過度恐慌，購屋信心較不受影響，在買方需求仍在情況下，交易量相對穩定。

看好大台中房地產未來5年會持續爆發，賴正鎰說，政府對於疫情控制嚴謹，防疫也成全民運動，疫情雖然造成人心惶惶，看房人數出現短期觀望，大台中地區為台商大本營，只要資金返台，布局投資腳步加快，高內需消費將推升房地產表現。

永慶房屋也提醒，疫情逐漸蔓延至全球的趨勢，對國際經濟及產業供應鏈造成影響不容小覷，在經濟前景尚未明朗，且疫情持續時間未知的狀態下，建議屋主切勿過度樂觀，適度讓利，縮小買賣雙方價格認知差距，增加成交機會，早日讓現金落袋為安。

(中時 )