恐怖的東非蝗災

近日沙漠蝗從東非蔓延至印度和巴基斯坦，大陸也面臨著沙漠蝗侵入的風險。大陸國家林草局2日為此發出緊急通知，要求做好沙漠蝗防控工作，並指事關草原生態安全與國家糧食安全，這次始於非洲的沙漠蝗災範圍廣、危害重、發展極快，到6月可能發展成目前規模的500倍，威脅雲南、西藏、新疆等地，不可掉以輕心。

據大陸國家林草局微信公號「中國林業網」2日發佈《關於切實做好2020年沙漠蝗相關防控工作的緊急通知》中指出， 2月11日聯合國糧食及農業組織(FAO)向全球發佈了沙漠蝗災害預警，近日沙漠蝗已從東非蔓延至印度和巴基斯坦，大陸面臨著沙漠蝗侵入的風險。

據聯合國糧農組織判斷，此次始於非洲的沙漠蝗災，因初期控制不力，可能會延續到2020年6月，屆時蝗群規模可能增長至當前的500倍。專家研判，如果氣候條件適宜，此次發生的沙漠蝗有從巴基斯坦和印度直接侵入西藏，或者經緬甸侵入雲南，或者經哈薩克侵入新疆的風險，必須高度關注、密切監測沙漠蝗的變化動態。

通知要求，草原蝗災防控事關農牧民生產生活與草原生態安全，也事關國家糧食安全。大陸平均每年發生草原蝗災面積1.5億畝，最高年份達到3億畝。本次始於非洲的沙漠蝗災，因其發生範圍廣、危害損失重、趨勢發展快，引起國際社會廣泛關注。專家認為，儘管沙漠蝗侵入大陸境內成災的風險較低，但一旦侵入，將面臨發生規律未知、監測技術缺乏、防控困難等諸多不確定性，各級主管部門決不能掉以輕心。

目前大陸林草局已成立草原蝗災防治指揮部，同時成立相應的蝗災防控專家組，研究制定草原蝗災防控應急預案，並要求加強預案演練工作，一旦出現災情，要能夠迅速回應，最大限度減少災害損失。

通知稱，受全球氣候變暖、草原區持續乾旱等因素影響，草原蝗災多年來呈現高發態勢。要抓緊做好治蝗藥劑、設備、資金和人員的儲備和準備工作，及早落實備好防蝗飛機等事宜，確保蝗災發生時能夠迅速採取有效措施。

(中時電子報)