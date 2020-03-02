台灣一團共11人的旅遊團在228期間出發至以色列觀光，機上因與一名新冠肺炎確診的以色列人同機，導致該團才到以色列就被潛返回國，旅程全泡湯。今天傍晚該團以搭乘專機方式抵台後，由檢疫人員登機檢疫，結果有一名女團員因出現咳嗽、呼吸急促等症狀，後送就醫，另十名無症狀已發給居家隔離通知書，由旅行社安排車輛送旅客回家。

指揮中心表示，這名以色列籍確診者是在鑽石公主號郵輪上的以色列人，他和國內第40例確診個案一樣，都是在日本兩次驗出陰性後，又「復陽」的案例，因此台灣團11人都成為「確診接觸者」。

中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，傍晚該團搭乘專機抵台後，由檢疫人員登機檢疫，結果有一名女團員因本身的身體狀況，有出現包含咳嗽跟呼吸急促等症狀，因此後送就醫，將對他進行採檢，若陽性就負壓病房治療，若陰性就回家居家隔離。另十名無症狀已發給居家隔離通知書，由旅行社安排車輛送旅客回家。

莊人祥說，該台灣團2月28日到以色列時所搭乘的土耳其航空班機上，因轉機遇到一名以色列籍的新冠肺炎確診者，該確診者為當時在鑽石公主號郵輪上的以色列人，他和國內第40例一樣，在日本已兩次驗出陰性後，又轉為陽性，他在日本治療完且搭機返國時，剛好與此台灣旅遊團同班機，航空公司決議機上全數乘客都遣返，並非只有台灣團遭遣返。

莊人祥表示，已掌握這11人都有戴口罩，該團原定1日抵台，因班機延誤而改至到今天傍晚由巴基斯坦返回台灣，指揮中心2月29日就已掌握相關資訊。

(中時 )