金曲台語歌王翁立友推出新專輯《眼中淚》，近來新冠肺炎肆虐，他在台灣5場春酒邀約、新加坡個唱以及海外的演出都先宣告延期，粗估短收破百萬，不過他近10年來幾乎每天都在工作中度過，難得休長假，多陪伴家人。

他說：「休假對我而言是個奢侈的夢想，近來因為疫情放大假，勉勵自己，休息是為了走了更長遠的路，有時間就當母親的司機。」他現經常帶著母親到戶外走走，母親也每天都準備豐盛美食，讓他開心享用。他日前準備新專輯宣傳行程，穿上造型服時，發現腰圍變緊、體重變胖，趕忙跟造型師溝通修改腰圍尺寸，卻被拒絕，造型師勸說：「這樣才能警惕保持身形。」他笑說：「現在我都拜託老媽餐點減量。」

近期因疫情關係，大眾紛紛搶購口罩，他提到原本日常口罩不離身，因他患有鼻腔微血管脆弱，經常流鼻血，被困擾了十年，長期都必須靠口罩保持著適溫的空氣，連開車都必須配戴，翁立友直呼：「一直以來我都是惜罩如金。」

新專輯這次回歸情歌風格，他先前在錄音時，新歌一氣呵成，狂唱60遍，表示看似淡淡感傷的曲風，歌詞卻是溫暖，讓他想起高中的戀愛，分享當時女友希望能早早步入紅毯，但他認為事業都還沒開始，怎能承諾對方給予幸福，因而婉拒，他們最後漸行漸遠，結束青春戀愛時光。

(中時 )