張震嶽上月底在台東鐵花村舉辦「情歌嶽─遠走高飛live」，他先前為此忙在練團室排練，他的老婆小涵也帶著1歲多的兒子「小谷沐」去現場探班，只見著小谷沐被張震嶽抱在懷裡，小谷沐拿著鼓棒打鼓，開心的不斷敲敲打打出節奏，讓張震嶽興奮：「哎呦！」父子倆一起隨著音樂節奏搖擺，互動逗趣。

小谷沐似乎遺傳他音樂天賦，對樂器充滿興趣，一連玩鋼琴、電吉他等，不亦樂乎，張震嶽的老婆說：「阿谷沐去探爸爸的班，一進練團室立刻往鼓組衝去，還知道要拿鼓棒打，不愧是原住民娃娃，從小就有音樂細胞的部份。」

而他前年和交往7年的小涵登記結婚，曾表示要去年補辦婚宴，但都沒有下文，他所屬本色表示張震嶽目前忙籌備新專輯，至於婚宴，「沒有聽說，也沒有在行事曆上看到。」

此外，近來新冠肺炎肆虐，他日前在台東演唱會仍照常開唱，因台東場是戶外場地，加上公司事前全力做好防疫措施，有呼籲歌迷要戴口罩入場，入場前也遵守防預疫情規定請工作人員協助每位歌迷量額溫、用酒精消毒，讓張震嶽在開唱前也不太擔心受到疫情影響，只希望粉絲都能享受演唱會。

他很感謝當天來到現場欣賞的觀眾，「久未見的老友們、和新朋友們。音樂不能物質化，或用世俗的標準去衡量，音樂所蘊藏的力量遠遠超過我們想像，看到台下陶醉的臉龐，是一種讓我前進的動力，我會繼續寫下去，讓大家在音樂裡找到溫暖、依靠。」並直呼：「然後八個浪很開心，也喝醉了，見到你們是我這陣子最開心的事，無奈肝已經失能謝謝。」他最後自信表示自己是情歌嶽無誤，「我的表演不是作秀是做口碑。」

張震嶽在練團時，兒子開心一起打鼓。（擷取自IG）

(中時 )