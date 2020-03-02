黃馨慧強調，中央應趕快和地方政府攜手，將預算花在「刀口上」，真正全面落實紓困、搶救國內經濟！（市議員黃馨慧提供／陳世宗台中傳真）

受到新冠肺炎疫情影響，餐飲、娛樂、旅宿等行業受到極大衝擊，台中市議會國民黨團2日與工商界代表舉行記者會；市議員黃馨慧呼籲，市府儘速從房屋稅、娛樂稅、使用牌照稅等進行減稅或緩徵，協助業者度難關。市府強調，將主動了解降稅、緩徵措施即將上路。

台中市議會昨日邀集台中市商業會、百貨商業公會、雜貨公會、糕餅公會、烹飪公會等；由黨團書記長陳政顯及市議員黃馨慧等，和市府經發局、地方稅務局、觀旅局、工策會等，聽取業者的經營困境，及希望政府儘速協同解決的政策，以免造成業者一片哀嚎、叫苦連天。

黃馨慧表示，疫情看起來短時間內不會結束，明顯衝擊國內景氣，包括餐廳、觀光旅館、百貨等內需消費減少，企業面臨營運窘境。針對房屋稅、地價稅等給予減免或優惠，政府應盡速公佈補助政策，協助業者度過難關。

黃馨慧認為，中央紓困政策不要只喊「口號」，交通部紓困方案，對於中小型旅館根本「看的到、吃不到」，甚至還端出「烏龍政策」救觀光，令人匪夷所思。既然立院已通過600億特別預算紓困，不要再分藍綠、雙重標準，趕快和地方政府攜手，將預算花在「刀口上」，真正全面落實紓困、搶救國內經濟！

(中時 )