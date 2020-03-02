彰化縣政府今年規劃5場大型就業博覽會活動，首場將於本月21日在彰化市南郭國小舉行；彰化縣長王惠美（左四）2日在宣傳記者會上，歡迎有需求的民眾及廠商踴躍參加。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府今年將規劃辦理五場大型徵才媒合活動，3月21日首場就業博覽會將在彰化市南郭國小舉行，總計有60家廠商參與徵才，包含20家上市上櫃公司，產業別囊括傳產製造、科技業、保全及服務業等，彰化縣長王惠美2日在宣傳記者會上，歡迎有需求的民眾及廠商踴躍參加。

首場徵才提供包含工程師、儲備幹部、行政人員及作業員等多元化職缺，另 有至興、正新輪胎、矽品、健椿、台玻、帝寶、永豐餘、為升、耀億、慶豐富、高明鐵、宜新、建大等上市上櫃大廠參與徵才。

活動會場中也設置「就業服務宣導專區」、「勞工處FB粉絲團按讚區」，還規畫互動活動、限定送好禮給參加民眾，另「國軍人才召募中心」、「彰化榮民服務處」等攤位，以提供求職民眾更多元的選擇。

王惠美表示，縣府是勞工朋友與企業主最佳夥伴，加強防疫也不能忘記拚經濟，因應年後轉職潮，幫助勞資雙方良好媒合，讓求職者找到好職缺、也為企業煮打造好的投資環境。

王惠美強調，因應新冠肺炎，辦理場域也做足相關預防配套措施，場地在戶外通風處舉辦，採用單一入口，進入前全部量測體溫，工作人員全部戴口罩，請大家不用太擔心。

勞工處表示，另四場徵才活動5月23日在員林國小、8月1日在統一鹿港文創會館、9月12日在北斗家商、11月7日在和美實驗學校，詳情可至就業服務台、縣府官網首頁，或撥打免付費專線0800-529191洽詢。

(中時 )