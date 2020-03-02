華新工場人同仁忙進忙出，合力將新式的口罩機台搬運到工廠內部。（吳建輝攝）

華新工場人同仁忙進忙出，合力將新式的口罩機台搬運到工廠內部。（吳建輝攝）

華新醫材董事長鄭永柱（左）表示已經與機台廠商合作將近20年，相信廠商專業，待機台測試整備完畢，就可加入生產的行列。（吳建輝攝）

華新醫材董事長鄭永柱（左）表示已經與機台廠商合作將近20年，目前第三代的機台，不管是運轉速度及運作品質，都比前代提升許多，上一代每分鐘可製作約80片，新的全速運轉可達每分鐘120片，整體產能提升不少。（吳建輝攝）

華新口罩工廠配合政府口罩徵用政策並增加產量，在政府的協助下擴增3條生產線，2日三部增設機台已運抵華新位在田中的口罩工廠，接下來由原廠技師協助定位測試，預計4日可上線投入生產，未來一天的總生產量可望突破60萬片，以應付台灣龐大的口罩需求量。

華新醫材董事長鄭永柱表示，跟中央配合徵用擴廠增設的機台目前已全到位，第1台在3月1日運抵，目前已裝載完畢，由原廠技師在做運轉測試中，而另外2台也分別在2日上午及晚上運抵工廠，待所有新的口罩機台定位測試完畢後，預計4日就可以上線運轉。

鄭永柱說，新的機台定位運轉後，會持續調機測試穩定度，待運轉順暢後再開始製作符合政府徵用規格的醫療口罩，目前第三代的機台，不管是運轉速度及運作品質，都比前代提升許多，上一代每分鐘可製作約80片，新的全速運轉可達每分鐘120片，整體產能提升不少。

口罩機台廠商表示，目前機台已全部裝載定位完畢，這兩天會持續做運轉測試，完成後會交給客戶（華新）檢驗，檢驗完畢後確認無虞，才算完成交機作業，隨後就能投入生產；另外華新為了填補新設產線所帶來的人力缺口，也招聘數名員工，目前已加入訓練，未來將全力配合政府徵用口罩生產。

(中時 )