J.Sheon推出新歌〈剃刀〉，靈感來自好友、曾獲金曲獎肯定的製作人剃刀蔣親身經歷，MV也出自剃刀蔣的故事來拍攝，J.Sheon這次參與劇本發想、兼任製片，他請友人提供免費拍攝的夜店、邀來百名臨演，氣勢十足。
J.Sheon表示在夜店拍攝時，有許多好友、粉絲得知消息後，特地前來無酬力挺，面對上百人的陣仗，他一度很緊張，擔心無法應付，但大家都全力配合，讓拍攝在2小時內就順利完成。
此外，他們日前在台北近郊廢棄多年的露營場地拍攝，卻接連發生意外，讓眾人拍到毛毛的，當天車子一開拍後，水箱就突然爆掉冒煙，只好臨時調度另一輛車來支援；手持攝影師在拍攝不慎跌倒，摔傷手肘，不能繼續手持攝影機，工作人員隨後覺得狀況不對勁，立刻再次拜拜，不過在拍到對嘴時，現場的發電機竟燒掉，大夥人都覺得在廢墟拍攝的非常不順，一拍完必要的素材就趕緊離開現場。
(中時 )
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