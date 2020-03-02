3月1日，在敘利亞西北部的伊德利卜地區(Idlib)，敘利亞與土耳其發生衝突，土耳其擊落2架敘利亞Su-24戰機，而土耳其Anka-S無人機被擊落。這是33名土耳其士兵遭到敘利亞轟炸中喪生之後，土耳其的反擊。不久前在網上傳播了擊落利亞Su-24戰機的影片。

防衛部落格(defence-blog)報導，土耳其國防部在一份書面聲明中說：「兩架大馬士革政權的Su-24戰機，在襲擊我們的陣地後，被我軍防空部隊擊落。」

Su-24被擊落

敘利亞國家新聞社證實，有1架Su-24在伊德利卜西北部被擊中，並補充說，飛行員已及時彈射逃生，並且安全返回基地。

顯然戰損報告與土耳其的說法對不上。

敘利亞週日早些時候表示，西北領空已關閉，任何進入的飛機或無人機「都將被視為敵對並被擊落。」

不過，土耳其的武器顯然較強，日前已成功擊毀敘利亞鎧甲-S1防空系統，也同樣把摧毀影片公布在網路上。

Su-24 擊劍師(Fencer)，是可變後掠翼式、雙引擎、併列雙座式的遠程戰鬥轟炸機，於1970年代問世，主要執行低空打擊任務。

2015年，俄羅斯的Su-24在敘利亞北部執行轟炸IS任務時，曾短暫闖入土耳其領空約17秒，結果土耳其就將其擊落，一名飛行員喪生。

(中時電子報)