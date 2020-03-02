壽豐鄉長曾淑懿涉違反選罷法辭職，丈夫劉耀宗將代妻領表出征補選。（許家寧攝）

花蓮縣壽豐鄉長曾淑懿涉鄉長選舉「搓圓仔」，2月中一審被判刑4年，曾在停職前已主動請辭，將在4月18日辦理補選，國民黨今開放黨內提名領表，首日由「代妻出征」的曾夫劉耀宗，與佈署補選已久的縣議員徐雪玉2人領表。

國民黨今公告3月2日至4日進行黨內領表與提名登記作業，縣黨部表示，因2月27日縣選委會公告補選，時程相當緊湊，立即辦理黨內登記作業，秉持公平、中立原則，只要黨權完備，符合登記資格的同志歡迎向第三區黨部吉安鄉黨部辦理登記作業。

花蓮縣黨部指出，待4日登記截止後，縣黨部將盡快召開提名小組會議，協調有意願參選的黨內同志來決定輔選方式，輔選方式則會依黨內相關規定與協調結果，做出「提名」或「開放」的最佳方式，目前不會「預設立場」或「因人設事」。

現任第三選區議員徐雪玉，政壇資歷超過20年，曾任3屆鄉民代表、4屆縣議員，基層實力雄厚，曾淑懿的夫婿劉耀宗則在花蓮監獄服務27年，12年前退休後則陪著擔任4屆壽豐鄉農會總幹事的妻子投入地方服務，實力不容小覷。

(中時 )