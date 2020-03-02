民眾黨立委張其祿今日接受記者電訪表示，內政委員會召委投票時支持民進黨，這是日前民眾黨團開會討論後所作的決定，目的是向執政黨釋出善意，希望未來推動法案能得到民進黨支持。

立法院今日舉行各委員會召委投票，其中內政委員會應選2名召委，委員會15位立委中，國民黨有5人，民進黨有9人，民眾黨1人，因此張其祿成為關鍵少數，最終張其祿將票投給民進黨，使國民黨1人、民進黨2人皆為5票，形成3人同票局面，最終抽籤結果由國民黨陳玉珍及民進黨管碧玲成為召委。

張其祿表示，最後會選擇投給民進黨是因為，民進黨在委員會佔多數，未來在推動法案上必須尋求民進黨支持，否則案子推不出去。所以票投民進黨是民眾黨所釋出的善意。

張其祿說，民進黨並沒有以召委投票支持，作為條件交換，或是任何政治承諾。此舉純粹是因為民眾黨在公民投票權下修18歲及居住正義上，和民進黨在理念上較為相近。

但當記者問到日前行政院提出國土計畫法修法草案，遭民眾黨立委蔡壁如、時力立委邱顯智等人抨擊一事。張其祿表示，對於政院版的國土計畫法不會支持，未來會再和民進黨溝通要求撤回或修正。

(中時 )