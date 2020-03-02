陳時中認證！這5地點最好少去。(影/中時電子報)

台灣新冠肺炎持續擴大，第34例患者後續衍生出首例的院內群聚感染，而疫情指揮中心也初步推斷，患者可能在無症狀期間傳染給其他人。今天中央流行疫情指揮中心宣布，新增一名確診患者為第41名案例，是34例的女兒。會中也提出台灣一個11人的旅行團赴以色列，傳出因與一名確診新冠肺炎的以色列乘客同機，在入境以色列時被通知要求全團提早結束行程一事。對此，陳時中也呼籲國人盡量減少出入高風險地點，包含疫區、長程飛機、大型活動、多人近距離吃飯、醫院等。

陳時中在記者會上指出，長程飛機由於長時間處在密閉空間，且非特定的人多，感染風險相當高；此外，盡量避免前往被宣布為疫區的國家；擁擠的大型活動、多人近距離吃飯的地方；醫院，都是危險地點，他呼籲民眾若非必要，減少出入有感染高風險的地方。

陳時中再次重申，民眾在疫情期間盡量減少探病、陪病等進出醫療院所的次數，小病也不要到急診室報到，請大加落實分級醫療制度，特殊期間避免增加院內感染風險。

面對近日社會議論紛紛，是否不分症狀都要隨時戴口罩，台大公衛學院今天舉行防疫座談會，院長詹長權說，過去一周，有新冠肺炎確診案例的國家，從2、30個增加到5、60個，可說已進入全球大流行的階段。他們提出了「折衷版」的建議，人與人之間「距離一公尺」為基準對所有空間實施人數總量管制。

(中時電子報)