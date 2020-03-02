美律（2439）總裁黃朝豊表示，第一季能見度非常低，加上生產排程飽受零組件供應不穩影響，無法提供娛樂耳機與手機揚聲器（兩者合計達美律營收96％）第一季的營運預估，他也藉法說會之便，鄭重否認美律與中國立訊合資成立越南廠是為了承接蘋果AirPods代工訂單的謠言。

美律2日召開線上法說會，美律總裁黃朝豊表示，受到耳機出貨量比預估更少影響，去年第四季營收86.01億元，年減35.76％、季減14.85％，整體經濟規模縮小、毛利較低的手機用揚聲器第四季成長率又優於預期，致使第四季毛利率下降至11.43％，第四季稅後獲利為4.66億元，EPS為2.27元。

雖然美律去年下半年表現明顯不如2018同期，可是在美律2018首季虧損、拉低比較基期下，累計去年全年獲利仍有25.48億元、年增23.5％，EPS為12.51元，優於2018年的10.47元。

在第一季展望方面，黃朝豊表示，首季的能見度非常低，不論是零組件供給面還是客戶訂單需求面皆然，供給面方面，大量供應商現在都還在缺工、缺料，而需求也受到客戶在3月底前禁止員工與供應商互相出差，也可能會影響新產品的開發進度，以至於他無法給出最重要兩大產品線娛樂耳機（去年第四季營收占比37％）、手機揚聲器（去年第四季營收占比59％）的營收預估。

至於在美律中國工廠的營運狀況方面，黃朝豊表示，位於深圳的娛樂耳機工廠目前返工率約65％，以手機用揚聲器為主的蘇州美特從大年初五以來都維持在5成左右，即使給不出任何預估數字，黃朝豊仍樂觀評估首季以蘇州美特為的合資廠有機會獲利。

而對於外界瘋傳美律之所以決定與中國立訊合資成立越南廠，就是因為接獲蘋果AirPods所致，黃朝豊也罕見地公開否認，他表示美律現在接獲沒有任何手機品牌業者的TWS耳機訂單。

(工商 )