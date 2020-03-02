為衝高住房率，凱撒飯店連鎖全台10家據點聯合推出號稱「台灣國旅史上最超值」的聯合住宿優惠案，以「每晚2000元起，並加碼回饋1000元的餐飲抵用券」訴求以廣招徠。

凱撒飯店連鎖旗下飯店加總有3600間房間，在全台灣佈局飯店據點，集團希望透過不同的飯店風格定位訴求不同的消費族群，10館聯手出擊，集結獨具特色、別有個性的飯店，共同推出重磅折扣。

自即日起至4/30日止，每晚2,000元就可入住價值上萬元「雙人房」，優惠飯店包含：與萬華火車站共構、距龍山寺捷運站步行只要3分鐘，匯集文化美學藝術的「台北凱達大飯店」。 三鐵共構，以智慧科技及品味時尚為軸心，悠遊台北最佳首選的「趣淘漫旅-台北」。 處西拉雅國家風景區，享曾文水庫景緻，體驗自由落體、攀岩等豐富刺激的尖叫飯店-「趣淘漫旅-台南」。位內湖科學園區，原江南市場舊址，歐式古典與現代時尚感，鄰近捷運港墘站的「凱旋酒店」以及凱撒飯店連鎖最新品牌的樂活商旅「台東綺麗站前館」。

同時，加碼500元入住台北車站五鐵共構與捷運台北車站M6出口，有探索城市之都的「台北凱撒大飯店」。距離板橋火車站/板橋高鐵/板橋捷運站僅步行3分鐘路程，以親子家為主的的「板橋凱撒大飯店」，以及擁有體驗芬多精、以森林系裝置藝術概念設計，被部落客喻為「最有梗」的「阿樹國際旅店」。

除此，加碼1,000元入住墾丁國家公園旁峇里島Villa南洋氛圍的「墾丁凱撒大飯店」。

凱撒飯店連鎖表示，住房就送全台通用1,000元連鎖餐飲抵用券，「凱撒飯店連鎖」任一餐廳都可折抵現金使用，旅客在全台灣吃喝玩樂走透透，走到哪裡折扣就到哪裡。

(工商 )