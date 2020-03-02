新冠肺炎（COVID-19）本土防疫日趨艱困，不但日前新增數名院內感染確診案例，今（3）又增加一位無症狀感染者，經複驗後呈陽性確診。指揮中心昨日指出，目前戴口罩建議並未改變，但對密閉、不通風空間的態度要更嚴格。那是否在密閉的上班場所、餐廳皆需要全程配戴口罩？陳時中認為，全程戴口罩太不舒服了，建議保持室內通風。

隨著新冠肺炎在台案例與日俱增，民間開始出現質疑疾管署的戴口罩時機建議，不過昨日記者會中，指揮中心重申「政策沒有變」，但對密閉、不通風空間的態度要更嚴格。例如民代跑攤，其實沒有必要，強調「不跑攤不失禮」，跑攤反增加麻煩。

今日下午中央疫情指揮中心記者會中，就有媒體提問，針對密閉不通風的辦公空間，或是用餐環境，這樣需要全程戴口罩嗎？陳時中認為，辦公區域基本上都有法規規範，其實算是安全的，真的全程戴口罩，會很不舒服。他建議若擔心，可以少開冷氣多開窗，保持室內通風。

指揮中心應變官莊人祥說昨日受訪表示，新冠肺炎的傳染風險主要是看有無互相交談、彼此有沒有呼吸道疾病。美國疾管署也說，如果有慢性病、呼吸道疾病就戴上口罩，台灣建議有呼吸道症狀的民眾就要配戴，這點和美國一致。

(中時電子報)