油價一路走低，對各產油國都是一大打擊，從2013年開始，因頁岩油開採技術的成熟，美國也逐漸成為能源出口大國，甚至一度排名世界第一，而這一次油價下跌，對生產成本較高美國油商而言，更是一大打擊，目前已有409家宣布破產。

2月29日，美國西德州原油(WTI)4月期貨收跌2.33美元，跌幅4.95%，報44.76美元/桶，本周累計大跌逾16%，創2008年12月19日當周以來最大單周跌幅，布倫特4月期貨收跌1.66美元，跌幅3.18%，報50.52美元/桶，本周累跌將近14%，創2016年1月15日當周以來最大單周跌幅。

美國頁岩油商的生產成本大約就落在50美元左右，一旦油價跌入50美元一桶，就代表著頁岩油商要賠本生產了，跟中東的產油國的成本相比，更沒有競爭力。而且數據顯示，頁岩油公司的背後基本都是一些投資性質的公司，他們往往把公司業務做大後會通過出售來變現。換句話說，美國的頁岩油公司，大部分都是通過借貸或募資方式成立的。

據俄媒RT日前援引能源經濟與金融分析研究所的最新研究顯示，2019年第三季度美國有38家上市的石油商現金流量出現負值，並較上一季度進一步惡化，華爾街日報數周前報導的最新行業數據顯示，儘管美國頁岩行業在2019年債務只有90億美元到期，但到2020年至2022年到期的債務高達1370億美元。

同時目前美元短期利率飆升至9.1%到數十年來最高水平，美元升值也令這個問題更嚴重，當美元利率走升時，美國頁岩油開採商償還債務的成本也會變高，虧損更嚴重。截止2020年1月，自2014年原油價格走低以来，知名的律師事務所Haynes和Boone已記錄了409起的油商破產案。如果油價持續走低，這樣的情況將會越來越嚴重。

(中時電子報)