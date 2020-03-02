陶藝師林朝煙與王男發生車禍，手部等多處受傷，為獲民事勝訴及賠償，竟勾結陳姓友人簽假契約書，訂購茶壺及台灣獅頭等總價300多萬元，據以工作損失等理由求償177萬餘元，一審判賠148萬餘元。王男不服上訴，二審法官追查出是假契約，改判賠5萬餘元。王男憤而控告詐欺，台中地院依詐欺取財未遂罪，各判林男及陳男徒刑1年及8月，全案得上訴。

判決書指出，林男與王男在2015年6月間各騎機車，行經台中市黎明路一段的巷弄內，兩車發生碰撞，造成林男臉部受傷、左手第5指近端指骨骨折，合併脫臼及左腿外傷等傷害。經肇責鑑定結果，林男騎機車行至無號誌交叉路口，左轉彎未暫停，禮讓左方多線道車先行，為肇事主因；而王男未減速慢行為肇事次因。

林朝煙控告王男過失傷害，王男被判拘役30日確定，林朝煙據此提刑事附帶民事訴訟。陶藝師林男為取得民事勝訴及獲賠，竟勾結海產貿易公司陳姓友人，簽訂不實契約書，包括訂購手拉坏茶壺500支合約書（合約期間為2015年4月1日至12月31日）、台灣獅頭200個契約書（合約期間為2015年5月11日至11月30日），價格各為116萬元及250萬元。

林男檢附假契約書作為工作損失賠償依據，在民事訴訟請求賠償177萬餘元，一審判決王男應賠償148萬餘元，其中139萬餘元為工作損失。

王男不服，提起上訴，二審法官調查事證時，發現合約及契約書並沒有訂式樣等內容，手拉坏茶壺合約書僅約定「大肚紅」及「南屯燒」，訂每月交貨72支，林男在車禍前的4月及5月卻都沒交貨，甚至連成品都沒有。此外，陳男從事海產出口買賣，藝術品並非營業項目，指稱所訂藝術品要賣到日本和大陸客戶，但卻提不出交易訂約及銷售等證明。

林男及陳男的辯護人指稱，「大肚紅」及「南屯燒」等文字均申請商標註冊，交由林男自由創作，未定式樣，且林男及陳男並非法律專業人士，契約中未約定保證金等屬正常，且簽訂日已久遠，才無法提出交易往來等文件。

法官不採信林男等說法，認定契約書是假的，改判王男只要賠償5萬多元。

王男怒告林男及陳男兩人詐欺，林男及陳男兩人都矢口否認犯行，法官審酌林男就一審民事判決，聲請查封王男房屋，造成他恐無棲身之所，身心受巨大折磨；犯後又未取得王男諒解等理由，各判處林男及陳男徒刑1年及8月。

(中時 )