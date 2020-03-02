桃園市教育局2日宣布高中職博覽會停辦，全面改為線上博覽會，「高中高職網路博覽會」已上線，內容豐富多元。（蔡依珍攝）

桃園市教育局2日宣布高中職博覽會停辦，全面改為線上博覽會，「高中高職網路博覽會」已上線，內容豐富多元。（蔡依珍攝）

連辦7屆的桃園市高中高職博覽會原預計本周末登場，因應疫情，桃園市教育局2日宣布停辦，全面改為線上博覽會，強調「高中高職網路博覽會」已於1月20日上線，網站羅列各高中高職學校特色、介紹和校園活動影片等，內容豐富多元，歡迎學生及家長踴躍上網瀏覽。

今年高中高職博覽會原訂3月7日登場，但新冠肺炎疫情攪局，桃園市長鄭文燦宣布大型活動全面停辦，教育局考量博覽會屬於室內大型活動，延期面臨場地及人員調度問題，2日宣布取消、停辦1年。

教育局強調，雖然減少面對面了解學校資訊的機會，但仍可透過「桃園市高中高職網路博覽會」，網站內容羅列各高中高職學校招生網頁、校園活動影片、學校招生短片及學生社團活動、校園花絮精選相片，12年國教及適性入學相關網站連結，「校校有亮點，生生均優質」。

教育局指出，透過網站可了解各高中職、五專辦學特色及理念，加深對各校的認識，作為未來選校、選科的參考，達到國中學生適性選擇的目的，鼓勵學生和家長善用網站資訊，也呼應今年博覽會主題「跨域素養新教育 科技智慧新桃園」。

教育局也也鼓勵國中、高中職端依據各校歷年學生志願選填、學生來源等情況，相互評估協調，選擇符合親師生需求之作法，積極辦理入校(國中)宣導、到校(高中職)參訪、升學博覽會、適性宣導等，並整合升學相關資訊，協助親師生多元瞭解，做出生涯適性選擇。

(中時 )