警界老兵，移民署首任署長吳振吉病逝，民眾對吳振吉的認識並不是在他任內的豐功偉蹟，而是來自他是發生在1994年震撼社會，內湖有一所國小女老師遭性侵命案的父親，身為警察，自己又是死者父親，這種交疊的角色，讓他難以忍受。

命案終於在沉寂8年之後的父親節前夕破案，當時任基隆市警局長的吳振吉獲知消息，語帶哽咽、神情激動地表示，雖然女兒已離他們而去，但八年來家人沒有一刻忘過她，總算老天有眼，狠心的兇嫌落網了。

吳振吉當時罕有的強烈譴責語氣指責二名兇手慘無人道、泯滅人性的犯行。他說，根據法醫驗屍發現，這二名不良少年因她女兒反抗，就動手把她擊昏倒地，再緊緊勒住脖子，種種殘忍手段，阻斷了她的一線生機，讓她無法呼吸窒息而亡，以致氣管內吸進細沙。

女兒被性侵害命案，沉寂近八年後，警方逮捕兩名嫌犯，兇嫌是鄰居且是兒時玩伴。女兒沈冤大白，無疑是送給吳振吉一個父親節的大禮，當時吳振吉說：「姑息足以養奸，對壞人容忍，就是對好人戕害！」

(中時電子報)