新冠肺炎衝擊，口罩成了民眾每日所需。行政院副院長陳其邁今天在臉書表示，口罩產能衝衝衝！本周口罩預估產能，將達到每日平均820萬片！

陳其邁表示，下午他跟專家學者一起討論用大數據分析疫情趨勢及落實居家檢疫，以減少社區感染風險。並在行政院召集相關部會、專家學者開會討論強化醫護防疫的能量。

他說，感謝工具機業者及廠商的揮汗努力，國內醫用口罩產能持續提升。因此實名制的口罩的分配政策也做了些調整，實名制口罩購買量增加，週四起口罩實名制每人可多購買一片，成人口罩增為7天3片、兒童口罩增為7天5片。全國實名制口罩總供應量將由原本每日約390萬片，提高到每日約520萬片，醫療約250萬片，其餘供給其他需求。

陳其邁並說，醫療院所的部分，除了維持原本的醫療配送量之外，近日也已陸續撥補全國各醫院外科手術口罩庫存至30天安全準備量、N95口罩及防護衣至25天安全準備量，讓醫護人員防疫準備更加周全。

另外，針對住院陪病者、洗腎、化放療病患等頻繁就醫需求的配送量，陳其邁也說，已由每日13萬片加倍至26萬片，醫院收到後，最快明天可開始提供給上述的病患和陪病者使用。

(中時 )