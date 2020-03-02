清水車站人行跨站天橋預計明年底完工，圖為示意圖。（台中市新聞局提供／陳淑娥台中傳真）

清水車站人行跨站天橋預計明年底完工，市長盧秀燕前往現場了解情形。（陳淑娥攝）

台中市清水車站目前僅能從前站出入，民眾搭車需繞道至前站十分不便，居民聲聲呼喚的「清水車站人行跨站天橋」，盼了20年終於有好消息了！台中市長盧秀燕2日指出，6350萬元的建設經費一次到位，並立即展開工程，力拚明年底完工。

「實踐清水鄉親20年來的願望！」盧秀燕指出，跨站天橋是清水區市民多年來的盼望，終於在台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、楊典忠等協助下，市府一次編足預算，今年預算就會到位。

張清照表示，感謝盧市長實踐鄉親願望，跨越橋串接清水車站前後，民眾以後無須繞道，通勤通學更方便省時；副議長顏莉敏則指出，希望這座天橋蓋得好、蓋得美、蓋得安全。楊典忠及陳廷秀均表示，清水車站必須改善周邊交通，提升民眾通行便利性

建設局長陳大田說明，人行橋體規畫長度約71公尺，寬度約3.3公尺，橋塔預計規畫兩座可搭載9人的無障礙昇降設備，橋梁則採用鋼構打造，不過，因橋梁涉及跨越清水車站鐵路，緊鄰高壓電，施作難度較高，日後將於規畫設計階段妥善安排工序及介面銜接。

「清水車站人行跨站天橋」工程經費6350萬元，將今年3月中完成招標、8月完成設計，同年9月辦理工程招標、預計2021年底完工。盧秀燕2日等人特地前往清水車站視察人行跨站天橋工程，並向在地民眾宣布好消息獲肯定。

(中時 )