羅大佑、王治平、黃國倫、陳子鴻、前廣達副總經理洪本展、大大娛樂李明智、育典樂器陳子文等音樂人，將於5月舉辦首屆「GUITAR MANIAC因為愛琴吉他音樂節」。有趣的是，愛琴成痴的老師們列出「琴獸」等級，收藏超過100把吉他的王治平與黃國倫，是大家公認的「琴聖」，收藏60多把的羅大佑則被稱為「小琴獸」，所幸沒人是50把以下的「琴獸不如」。

羅大佑小學三年級開始接觸吉他，大二嚐試創作，對吉他相當狂熱的他，坦言寧可看一個年輕人拿著吉他彈奏，也不願看到選秀節目又多了個冠軍，認為創作或演奏都跟吉他緊密結合，音樂才能永續發展。聊起收藏吉他，羅大佑笑說：「黃國倫跟王治平這種瘋子買成這樣，另一半不翻臉真的很奇怪，國倫他老婆還買吉他送給他，都已經那麼多了。」

陳子鴻透露自己從小叛逆好鬥，是大人眼中的壞小孩，直到國中一年級跟媽媽說想學吉他，在樂器行看中一把300元的吉他，原以為會被罵，沒想到媽媽竟直接買給他，後來上高中參加吉他社而認識黃國倫，陳子鴻說：「當時國倫哥是高三，他非常提拔我，吉他改變了我的生命！」因為愛琴吉他音樂節5月29至31日在華山文創藝文中心舉辦，演唱會購票洽大市集交易網或7-11 ibon、全家FamiPort

GUITAR MANIAC因為愛琴吉他音樂節5月29日起在華山文創舉辦。（因為愛琴提供）

(中時 )