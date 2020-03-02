大甲高中首度出現學測5科滿級分，趙世中（中）充滿自信心說「一定能上台大電機系」。（陳淑娥攝）

社區高中出頭天！台中大甲高中創校80年，首度出現學測5科滿級分，趙世中國中捨棄明星高中就近讀甲中，3年來在校專注聽課，回家認真複習，也會玩手機放鬆心情，能夠自律的他因此拿下佳績。趙世中充滿信心說，一定能上台大電機系。

大甲高中表示，趙世中個性沉穩，從小喜愛畫畫，國小畢業後進入大甲國中美術班就讀，國中會考以5A＋＋成績，毫不猶豫選擇大甲高中就讀。他說，社區高中有特色，不用捨近求遠，不但有更充裕時間念書，還能免去長途跋涉之苦。

趙世中不偏科，國、英、數、社會及自然5科均為滿級分，求學當中，每科都全力以赴，所以能均衡發展。趙世中說，高中3年都沒補習，平時上課專心，不懂就問老師，直到了解為止，回到家一定複習當天課程。

趙世中高中3年保持全年級第一名成績，課餘喜歡畫畫和跑步，學測成績揭曉後，透過繁星計畫，有機會錄取醫學系或牙醫系等熱門科系。不過，他表示，台大電機系是第一志願，有信心能錄取。

校長蕭建華認為，把學習當成是一件有趣的事是成功關鍵，趙世中符合這項特質，腳踏實地勤讀每個學科，所以能在學測考出5科滿級分佳績，希望高一、二學弟妹們能以學長為榜樣。

大甲高中指出，今年學測成績國、英、數、社會、自然皆有滿級分的同學，其中與趙世中同班的梁靜如也是捨明星高中，就讀大甲高中，她說，繁星計畫是吸引她選讀社區高中主要原因，校內排行1％她應該可上頂尖大學。

另囊括第16屆中台灣文學比賽新詩、散文、小說三項亞軍，全方位發展的新世代文藝青年李岱蓉在社會科亦獲滿級分，成績傳來，全校師生同感雀躍。

(中時 )