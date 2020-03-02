隨著疫情升溫，國內口罩需求持續增大，新增的60條口罩產線即將完成，經濟部2日在臉書上發文表示，這周的口罩任務，經濟部希望能夠挑戰日均820萬片的產能，繼續全力以赴！ 經濟部指出，為了維持而且增加口罩製造量，上週雖然有三天假日，仍要感謝口罩製造業者、口罩機器製造商，以及全力相挺的工具機業者。因為他們持續趕工，才能夠讓上週的平均日產量維持在660萬片，新的產線也繼續出廠中。

經濟部說，機器可以一直轉，人還是要休息，口罩工廠週末需要輪休，所以平常上班日的產能就需要往上拉。我們新機台正在陸續交機裝機、調校上線中，這禮拜（3/2 - 3/8）的挑戰目標，就是包含假日，日均產能要達到820萬片。

另外也因口罩產能提升，實名制口罩的購買量也配合調整，經濟部說，口罩分配增加，從3月5日本週四起，成人口罩每7天可購買3片，各販售點每日供應量由400片增加為600片；兒童口罩每7天可購買5片，各販售點每日供應量則維持200片。其餘購買規定及價格不變。

(工商 )