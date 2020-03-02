周思潔去年底推出新專輯《傻傻的花》，本月29日將在華山Legacy舉辦出道24年首場個人演唱會，她不計成本打造演唱會，除了加大主舞台、設計5套華麗造型，更請來業界頂尖的幕後團隊及舞群，且演唱會當天將出動五台攝影機同步拍攝，總製作費上看400萬，周思潔說：「即使當天進場觀眾人數爆滿，收入也只夠付舞群的費用。」

為了表達重返歌壇決心，她為新專輯及演唱會已砸超過2500萬，預計宣傳到今年中得花4000萬，周思潔直言自己不是玩玩，之後會繼續推出作品：「出專輯除了自我實現目標、喜歡表演，主要想提醒大家，人生有夢就去追，不論你在什麼階段都可以追夢，不要以為中年以後大概就是退休了。」

開唱倒數，周思潔近期密集練唱排舞，連洗澡也把握時間練習發聲；她自曝年輕時每次洗澡得耗2小時，「每天都拿搓澡巾刷身體，雖然沒有脫皮，但洗到皮膚刺刺的、肩頸發黑」，求診皮膚科才知道原來是洗澡太用力導致，之後便改用手洗！演唱會購票洽iNDIEVOX售票系統。

(中時 )