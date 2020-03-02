新冠肺炎在南韓大爆發，當地中央防疫對策本部2日證實，新增599起新冠肺炎確診病例，讓南韓的確診數來到了4355例，其中有200多名的未成年病患，使得副總理兼教育部長俞銀惠(Yoo Eun-hae)在記者會上宣布，南韓全國高中以下的所有學校再延2周開學，為的就是阻止肺炎疫情擴大出去。

由於南韓疫情十分嚴峻，這使得青瓦臺2周內，再次宣布延後開學時間，上一次宣布延後開學是在2月23號，此次再延2周，南韓全國學校將會到3月23日才會開學，之後仍可以依各地區學校自行調整。

俞銀惠在會上表示，「由於未成年新冠肺炎病患人數激增，可能會讓學校防疫出現困難，必須要有更多時間來確保學生的安全環境」，南韓教育部也將會提供學生線上課程以及數位教科書，不讓學童的受教權益，因為新冠肺炎而蒙損，至於延後開學少上的課程，也將會縮短暑假時間來彌補。

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(中時電子報)