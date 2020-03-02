林奕華函教育部公文。（林奕華提供）

中央流行疫情指揮中心今（2）日宣布，3月5日起實名制兒童口罩增為7天內5片，對此，國民黨立委林奕華表示，她於2月24日即開始爭取，這次指揮中心宣布增加口罩購買量，她為家長們感謝指揮中心重視民意、從善如流。

中央流行疫情指揮中心今（2）日宣布，口罩產能提升，3月5日起實名制口罩每人可多買1片，成人口罩購買量增為7天內3片，兒童口罩增為7天內5片。

根據中央社報導，指揮中心下午舉行記者會表示，全國各據點（含全民健康保險特約藥局及衛生所）成人口罩每日提供量由400片增為600片，兒童口罩絕大部分據點都有剩餘，維持每日提供200片，仍限13歲以下兒童健保卡購買，其餘成人和兒童口罩購買原則和價格不變。

國民黨立法委員林奕華在臉書指出，她於2月24日即函請教育部，建議12歲以下兒童每週可購買5片口罩，國高中生部分，未來視口罩生產情形，再適度調整數量。她也持續在其他議題爭取位民眾發聲。

(中時電子報)