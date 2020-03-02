韓國近日新冠肺炎疫情大爆發，廣尚北道尤其是新冠肺炎疫情的重災區，當地一家定點治療醫院最近卻傳出16名護士集體辭職，其辭職理由令人不解，包括下班晚、沒時間照顧孩子等。消息一出，韓國社會一片嘩然，網民怒指批「太自私了！」「忍無可忍」，但也有網友認為不該對醫護人員以「道德綁架」，此一事件在大陸也引發網民兩極化甚至多極化的爭議。

大陸《海外網》引韓國《中央日報》報導說，浦項醫療院（Pohang Medical Center)2月28日被指定為新冠肺炎定點醫院。從今(2)日起，整棟住院樓僅接收新冠肺炎患者，運營時間也調整為早7點到晚11點。

浦項醫學中心被指定為新冠肺炎定點醫院，不料卻傳出16名護士因而集體辭職。（圖／韓國醫院協會）

報導說，然而卻有16名護士要求調到其他醫院工作。在調職未成後，最後她們不顧醫院挽留，直接遞交辭職信並開始曠職，這讓浦項醫療院的醫護人員變得更加緊缺，不得不向韓國護士協會請求支援。

據瞭解，這些護士辭職的原因，大多是定點醫院下班晚、難以照顧孩子等。

16名護士集體辭職的消息傳出後，引發巨大爭議。韓國網友紛紛指責，「身為白衣天使，竟然不顧病人安危？」「太自私了」「忍無可忍！」

不過也有網友表示理解，「很多醫院口罩和消毒液都很緊缺，這個時候不能單獨強調護士的職業倫理。」

這件有關職業倫理與個人安危的爭議，也在大陸網上引發熱議。有些網民稱讚大陸醫護人員無私奉獻，但也有人說他們的奉獻是被逼迫的。網友稱，在這個問題上不應該用「道德綁架」，還有人說「天天這讚美那讚美，讚美要，更得來點實際的，加錢！」更有網民直指：「以前還老有人吹牛說韓國人團結，我是不相信的。」

(中時電子報)