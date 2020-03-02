新冠肺炎疫情延燒，桃園市衛生局2日宣布，3月底前13區衛生所整合性篩檢活動全面停止，另將規畫預防注射與門診時段分流，提醒要施打疫苗的民眾，都可在衛生所門口及網頁查詢異動時間。

桃園市13區衛生所3月底前整合性篩檢活動（如成人健檢、癌症篩檢、衛生教育、健康諮詢等服務）全面停止，另例行性業務如門診、夜診、流感疫苗、HPV子宮頸疫苗施打及兒童預防注射等，將規畫預防注射與門診時段分流，時間如有異動將於衛生所門口及網頁公告。衛生局也要求各衛生所作好環境清潔消毒與保持良好通風，維持就診民眾動線順暢。

衛生局長王文彥表示，桃園已於2月29日完成「社區自主防疫作業演練」，以實兵演練的方式，模擬發生疑似社區感染狀況時，如何啟動社區自主防疫體系，包含執行病例後送、居家隔離者、居家檢疫者給予桃園健康關懷包、環境消毒及人員管理等工作。

王文彥說，目前雖然台灣已有零星社區感染的狀況，但不必過度恐慌，平時做好準備，讓所有人員熟悉各項防疫程序，並培養正確的防疫觀念，就能在最快時間做出正確應變，有效的防堵疫情蔓延。

衛生局也提醒市民注意個人防護原則，儘量不要去人潮壅擠地方、非必要不出國及參加集會活動、養成規律生活作息、均衡飲食、維持正常免疫力、注意個人衛生習慣勤洗手、減少不自覺觸碰眼、口、鼻等動作，並積極做好自主健康管理，出門搭乘大眾交通工具或人潮壅擠處，請戴上口罩保護自己及別人。

王文彥並呼籲民眾沒事不要到醫院，可透過通訊或視訊關心住院親人；若必須至醫院應遵守院方防疫分流管制時間並戴口罩，且返家後應落實手部清潔，以降低感染風險。

(中時 )