已故移民署長吳振吉女兒，內湖女老師命案在懸宕八年後終於破案，當時吳振吉曾經說過，是天理昭彰，冥冥之中已有註定。2002年六月廿八日晚上，他在基隆警局辦公室內放置的女兒相片，竟然不知原因連續掉落了二次，當時他心裡就覺得怪怪的，回家告知老婆和小孩時，都認為是女兒「顯靈」，案子要破了。果然，一個月後就抓到人了。

命案是發生在1994年，台北市內湖一所國小的地下停車場，驚傳吳姓女老師遭猥褻、殺害案，死者的父親吳振吉當時是高階警官，全案震驚社會，警方全力偵辦，案情卻陷入膠著，連吳擔任內湖分局長期間也未能突破。

命案沉寂8年，最後因刑事警察局針對「冷案」比對新案指紋，才在父親節前夕破案，讓吳振吉了了一樁心願。讓人訝異的是，犯案的2名凶手當年分別只有16、11歲，因為偷看成人頻道，對性產生好奇，2人閒晃到停車場想性侵吳，卻失手將她悶死，釀成悲劇。

(中時電子報)