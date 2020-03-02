國內工具機業者目前仍忙於供應前一批60條產線，預計本周內可全數完成，預估本周口罩最大產量達每日820萬片，下周落在每日920萬片，若機台操作順利及供貨順暢，可望達成日產千萬片的目標。

因應國內未來疫情可能升溫，行政院拍板追加32條口罩產線，經濟部說，工具機業者從過年後一路趕工至今，本周完成交機後，會稍作休息，經濟部會請業者力拼新一批產線3月底完成全數交機，4月上旬口罩產量可達1300萬片。

工業局解釋，新增32條產線包含一般醫用口罩及耳掛式外科手術口罩新機台共30台，另外追加生產綁帶式外科手術口罩新機台2台。

至於新增產線要如何遴選，工業局說，一般口罩機每週產量至少70萬片一般醫用口罩或耳掛式外科手術口罩，且每台總產量至少500萬片。每台綁帶口罩機每週產量至少28萬片綁帶式外科手術口罩，且每台總產量至少250萬片。

未來機台要如何處置，工業局解釋，依照遴選規則規定，一般口罩機每台應生產500萬片一般醫用口罩或耳掛式外科手術口罩，且其中120萬片須無償提供給政府，其餘380萬片由政府依徵用價格徵用。綁帶口罩機每台應生產250萬片綁帶式外科手術口罩，且其中80萬片須無償提供給政府，其餘170萬片由政府依徵用價格徵用。

(工商 )