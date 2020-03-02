我國前往以色列旅遊的旅行團，在入境以色列時，因為同班機的以色列旅客咳嗽不止，被確診為感染新冠肺炎，全團被以色列政府要求中斷行程，提前離開以色列，團員在2日傍晚搭乘包機返抵桃園機場，其中一人發燒由救護車後送就醫。

這個旅行團有12人（含領隊），於2月28日搭乘土耳其航空，在伊斯坦堡機場轉機，前往以色列的特拉維夫本古里安機場，因為機上有一名以色列旅客咳嗽不止，在確認他為鑽石公主號的乘客後，下機後被送醫，確診感染新冠肺炎，旅行團也因此在入境以色列後，也被通知要求結束行程，限期返台，因此由土耳其航空安排包機載運這批旅客回台灣。

這架土耳其航空公司波音737-900ER型包機2日傍晚17時30分飛抵機桃園機場，機上旅客並未依照往例直接停在外機坪檢疫再入關，而是直接停靠航廈空橋，由衛福部疾病管制署檢疫官與醫生登機檢疫，測量旅客體溫初步檢疫。

經過50分鐘的檢疫程序，18時20分旅客依序下機，其中一人因有發燒，所以由救護車後送就醫，其他11位旅客因沒有異常，也沒有明顯症狀，依照一般旅客入境程序，通關入境，並回家隔離檢疫14天。

11位沒有異常旅客在下機後，沒有回答媒體的詢問，直接由疾管署人員帶領，直接通過防檢局非洲豬瘟檢疫站，移民署證照查驗櫃台，提領托運行李，通過關務署海關檢查台，快速完成入境通關程序。

在提領行李時，其他旅客看到媒體採訪，得知是有接觸確診同機的以色列旅行團，馬上閃的遠遠的，還疑惑的說，之前這些專機不是都直接在停在停機坪把人接走，這次怎麼會進入航廈內，萬一有什麼特別的情況，機場豈不成為防疫的大漏洞。

(中時電子報)